الصحفي فهد يعتة في ذمة الله

هبة بريس

توفي اليوم السبت، الصحافي المغربي فهد يعتة، مؤسس وكاتب الافتتاحيات في صحيفة La Nouvelle Tribune، عن سن 69 عاما، حسب ما علم لدى أسرته.

وكان الراحل فهد يعتة، رئيس التحرير السابق لصحيفة Al Bayane، ومجلة Tijaris، والمجلة الشهرية Enjeux و صحيفة La Vie Economique، قد أسس أسبوعية “لانوفيل تريبون” سنة 1995، وأطلق نسختها الرقمية في عام 2011.

وتجدر الإشارة إلى الراحل وهو الشقيق التوأم لندير يعتة، الصحافي المرموق الذي توفي سنة 1996، وابن الراحل علي يعتة (1920-1997)، الأمين العام الأسبق لحزب التقدم والاشتراكية، كان حائزا على شهادة الدكتوراة في العلاقات الدولية، وشهادة “المتريز” في الحقوق وشهادة في العلوم السياسية من جامعة باريس 1، بونثيون السربون.

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