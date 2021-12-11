وزير الصحة يتفاعل مع فيديو الفنان محمد الريفي

نجلاء مزيان: هبة بريس

تفاعل وزير الصحة مع مقطع الفيديو الذي قام بنشره الفنان المغربي محمد الريفي، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”، والذي طلب من خلاله المساعدة بسبب أزمته الصحية.

و في هذا الصدد أمر آيت الطالب بنقل الفنان المغربي لإحدى المستشفيات على وجه السرعة، لتلقي العلاج و كذا لمعرفة أسباب الألم الذي يعاني منه منذ أكثر من خمسة أشهر.

و نشر الإعلامي المغربي مراد العشابي تدوينة على حائطه الفايسبوكي جاءت كالتالي : “وزير الصحة يتدخل لإنقاذ حياة الفنان والصديق، محمد الريفي، ويتم نقله الآن لاحدى المستشفيات لتلقي العلاج من تسمم حاد، دعواتكم له ولجميع المسلمين بالشفاء العاجل”.

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