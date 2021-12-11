لقاح كورونا
لقاح ضد كورونا

سويسرا تبدأ تلقيح الأطفال بين 5 و11 عاما

2021-12-11 / 11:11 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

وافقت وكالة الأدوية السويسرية، على تحصين الأطفال الذين بلغوا سن الخامسة وما فوق ضد فيروس كورونا بلقاح فايزر/بايونتيك (كومينارتي).

وقالت الوكالة إن “نتائج التجارب السريرية تظهر أن التطعيم آمن وفعال في آن معا” للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، والذين لم يتم تطعيمهم حتى الآن.

وي عطى “كومينارتي” في جرعتين (10 ميكروغرام) تفصل بينهما ثلاثة أسابيع وهو ما يمثل “ثلث قوة الجرعة الممنوحة للمراهقين والبالغين”، حسب الوكالة.

وأشارت الوكالة السويسرية إلى أن تجربة سريرية “لا تزال جارية وتشمل أكثر من 1500 مشارك، ت ظهر أن هذا اللقاح المضاد لكوفيد-19 يسمح بتجنب الأمراض الخطيرة التي ي سببها فيروس سارس-كوف-2 بشكل كامل تقريبا لدى الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما”.

وحتى الآن، كان التطعيم مخصصا للأطفال من سن 12 عاما وما فوف.

وتشهد سويسرا موجة خامسة قوية للغاية من كوفيد-19. وبدأت جنيف فرض إلزامية وضع الكمامات بالنسبة إلى الأطفال الذين يبلغون ثماني سنوات وما فوق في المرحلة الابتدائية.

وسمحت سويسرا بلقاحين فقط ضد كوفيد: لقاح “كوميرناتي” ولقاح “موديرنا”.

ومن خلال إعطائها الضوء الأخضر لتطعيم الأطفال من سن 5 سنوات، تكون سويسرا قد حذت حذو كل من البرتغال وإيطاليا واليونان وإسبانيا.

كما سمحت كندا والولايات المتحدة وكذلك إسرائيل والشيلي بتطعيم الأطفال الصغار.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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