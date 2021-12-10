فاس : ساكنة جماعة ”أولاد الطيب“ تستنجد بالملك ضد طغيان رئيس جماعتها

هبة بريس - فاس

نظم المئات من سكان جماعة أولاد الطيب والعشرات من المنعشين العقاريين صباح اليوم الخميس 09 دجنبر 2021، وقفة احتجاجية سلمية قبالة مقر جماعة أولاد الطيب للتعبير عن استنكارهم لما أسموه ب”الفساد ” المسلط عليهم من قبل مافيا الفساد العقاري ورئيس ذات الجماعة ولدق ناقوس الخطر حول توغل الفساد واستشرائه داخل المرافق العمومية المتواجدة بالنفوذ الترابي لذات الجماعة ولإبلاغ صوتهم للجهات الرسمية والدوائر العليا بالرباط بعد أن عجزت السلطات المحلية على التجاوب الإيجابي مع المطالب المشروعة والحيوية للسكان.

المحتجون استنكروا بشكل صريح تواطؤ السلطة المحلية مع رئيس ذات الجماعة، ومتهمين الأخير بعرقل عملية تزويد المئات من سكان الجماعة بالكهرباء والماء خصوصا المواطنين الضعفاء ممن لا حول ولا قوة لهم.

وأضاف المحتجون في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، أن جماعة أولاد الطيب تغلي على بركان ساخن قد ينفجر في أي لحظة نتيجة تغول الفساد والظلم والطغيان والاستبداد المسلط عليهم من قبل رئيس الجماعة الذي كلما خرج المواطنين للاحتجاج والاستنكار، إلا ويحاول تسييسها وتعليق ظلمه واستبداده وتجبره على حزب العدالة والتنمية.

و ناشد المتظاهرون الملك بالتدخل العاجل لرفع الظلم والطغيان عنهم المسلط عليهم من قبل رئيس الجماعة وزبانيته علما وأن الجرأة والغرور وصلت به الى درجة محاكاة طقوس مبايعة الملك محمد السادس؛.. متوسلين الدوائر العليا التدخل قبل فوات الأوان ..لأن الظلم في أولاد الطيب وصل الى درجة لا تطاق.

ويشار أن كل سكان مدينة فاس وجماعة أولاد الطيب على علم بأن رئيس جماعة أولاد الطيب ظل طيلة أربع سنوات الماضية وهو يجند ويحشد مظاهرات ووقفات ضد عمدة فاس السابق وضد اللقاءات التنظيمية والتواصلية لحزب العدالة والتنمية.

هذا وقام رئيس جماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق، بتسخير مجموعة من العناصر المحسوبة لصالحه بالمشاركة في الوقفة بهدف إفشالها وإرباكها وهو الأمر الذي عاينته الجريدة، في تحد خطير للمواطنين والمحتجين ولمطالبهم الاجتماعية المشروعة.

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