تسليم أوسمة ملكية لموظفين بالوزارة المنتدبة المكلفة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

هبة بريس _ الرباط

تم اليوم الخميس بالرباط ، تسليم أوسمة ملكية أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على خمسة موظفين بالوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وهكذا، تم توشيح موظفين اثنين بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة ، فيما تسلم ثلاثة آخرون وسام الاستحقاق من الدرجة الثانية.

وفي كلمة بالمناسبة، هنأت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، الموظفين الذين حظوا بهذا التشريف المولوي، عرفانا لهم على حسن أدائهم في عملهم، معربة عن تقديرها لنكران الذات الذي أبانوا عنه خلال القيام بمهامهم طيلة مسارهم المهني لخدمة المصلحة العامة.

وفي هذا السياق، دعت مزور الموظفين إلى الاستمرار في بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالخدمة العامة وترسيخ الثقة في الإدارة المغربية.

من جانبهم ، أعرب المنعم عليهم بالأوسمة الملكية عن اعتزازهم بهذا التكريم الملكي السامي الذي يعكس العناية التي ما فتىء يوليها صاحب جلالة الملك محمد السادس للموظفين بالإدارة العمومية.

كما تم الاحتفاء بثلاثة موظفين محالين على التقاعد ،وذلك مكافأة لهم لما أسدوه من خدمات جليلة لصالح الإدارة المغربية، واعترافا لهم بالإخلاص والتفاني والالتزام ونكران الذات الذي أبدوه خلال مسارهم المهني بهذه الوزارة.

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