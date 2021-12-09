زيان يمثل أمام ابتدائية الرباط في أولى جلسات محاكمته

2021-12-09 / 12:36 مساءً
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هبة بريس - الرباط

يمثل اليوم الخميس، النقيب السابق محمد زيان، أمام ابتدائية الرباط، في أولى جلسات محاكمته.

ويتابع زيان ب11 تهمة، من ضمنها المشاركة في مغادرة شخص التراب الوطني بصفة سرية وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب والتحرش الجنسي.

كما يتابع النقيب السابق، بتهم إهانة رجال القضاء و موظفين عموميين عند قيامهم بمهامهم بأقوال و تهديدات بقصد المساس بشرفهم و بشعورهم و بالاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامة إلكترونية، المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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