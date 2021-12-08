هيئة حقوقية تطالب باطلاق سراح نورالدين العواج

هبة بريس _ الرباط

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين بالسجون المغربية ومن ضمنهم ناشط حركة 20 فبراير نور الدين عواج .

ودعا بيان الفرع المحلي للجمعية بالبرنوصي بالدار البيضاء لضرورة تمكين المعتقل نور الدين العواج من إجراء عملية على عينيه قبل فقدان بصره.

وندد البيان بما وصفه “بالقمع الذي عرفته الوقفة التضامنية التي نظمت يوم الأحد بساحة الحمام بمدينة الدار البيضاء، تضامنا مع المعتقلة سيمان فاطمة الزهراء”.

واستنكر البيان,”التطويح بالمتضامنين والمتضامنات دون اي اعتبارا واحترام لهم كمدافعين عن حقوق الانسان وفق المواثيق الدولية .

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