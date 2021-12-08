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فرنسا.. تطعيم 80% من الأطفال فوق سن الـ12عام بلقاح كورونا

2021-12-08 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلن وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير، أن قرابة 80% من الأطفال الفرنسيين فوق 12 عاما، تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

ووفقا لتصريحات نقلتها رويترز قال بلانكير “ما يقرب من 80% من الأطفال الفرنسيين فوق سن 12 عاما تم تطعيمهم الآن ضد كوفيد -19”.

تصريحات وزير التعليم الفرنسي جاءت في جلسة أمام المشرعين الفرنسيين عرض خلالها موقف الوزارة في التعامل مع الوباء.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، أكد أمس الاثنين، أنه ابتداءً من 15 ديسمبر، سيُتاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا والذين يعانون من زيادة الوزن أو الذين يعانون من حالة صحية خطيرة الحصول على التطعيم.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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