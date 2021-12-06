رئيس منظمة الصحة العالمية يشيد بدور المغرب في مواجهة كورونا

هبة بريس _ متابعة

سلط المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الضوء على المبادرات التي اتخذتها بعض البلدان الإفريقية، بما في ذلك المغرب، التي “وقعت اتفاقيات أو مذكرات تفاهم من أجل تصنيع لقاحات ضد كوفيد-19”.

وأكد تيدروس، في تدخل خلال اجتماع عقد عبر الإنترنت من كيغالي حول الشراكة لتصنيع اللقاحات في إفريقيا، على أهمية إنتاج اللقاح المحلي كعنصر أساسي في تحقيق أهداف التغطية الصحية العالمية.

وقال “حتى قبل الوباء، كنا نعلم أن إنتاج اللقاح المحلي هو جزء أساسي من التوجه نحو التغطية الصحية الشاملة”، موضحا أنه “بغض النظر عن كوفيد، ستكون هناك دائما أمراض وأوبئة؛ وهو المعطى الذي يضفي المزيد من الأهمية على الإنتاج المحلي للقاحات”.

كما توقف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عند الجهود المبذولة في القارة لتطوير صناعة اللقاحات، مشيرا إلى أن “المغرب ومصر ورواندا والسنغال وقعت جميعها اتفاقات أو مذكرات تفاهم لتصنيع اللقاحات ضد كوفيد-19 في بلدانهم”

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