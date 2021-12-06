لاجئ عربي يقتل حارس أمن ويضرم النار في مركز للمهاجرين بفرنسا

2021-12-06 / 7:41 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أفادت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية بأن لاجئا سودانيا قتل حارس أمن في مركز لاستقبال طالبي اللجوء بمدينة نوجينت سور واز، وأقدم على إضرام النار في المركز.

وأوضحت الصحيفة أن الجاني من مواليد عام 1988، ومتهم بإشعال الحريق في مركز إيواء المهاجرين الذي يقيم أيضا به، مشيرة إلى أن المتهم قيد الاحتجاز الآن.

وأكد أحد القاطنين في المركز للصحيفة أن حارس الأمن تشاجر مع المهاجر السوداني قبل الحادث.

وأكد مكتب المدعي العام أن المتهم سلم نفسه لمركز شرطة نوجينت سور وايز، بعد فترة وجيزة من اندلاع الحريق في المركز لافتا إلى أن خلافا شخصيا بين الجانبين كان الدافع وراء الحادث.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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