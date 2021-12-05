نهضة بركان يفوز على الجيش الرواندي ويتأهل إلى مرحلة مجموعات كأس “كاف”

2021-12-05 / 9:46 مساءً
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هبة بريس - رياضة

تأهل نهضة بركان إلى مرحلة مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم عقب تغلبه على الجيش الوطني الرواندي بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد بالملعب البلدي لبركان، حساب إياب دور الـ 32 مكرر.

وكان الجيش الوطني الرواندي السباق إلى التهديف عبر لاعبه بييرينجيرو لاغي في الدقيقة 45 من الجولة الأولى، وأدرك اللاعب العربي الناجي التعادل للفريق المغربي في الدقيقة 67، ثم وقع محمد عزيز الهدف الثاني في الدقيقة 77.

ومعلوم أن نهضة بركان كان قد تعادل في مباراة الإياب التي أقيمت بالعاصمة الرواندية كيغالي بدون أهداف، ليضمن بذلك الفريق البرتقالي تواجده في مرحلة مجموعات كأس “كاف” للموسم الخامس على التوالي.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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