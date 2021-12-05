إبطال مفعول قنبلة تحت سيارة ضابط تركي قبل لقاء حضره أردوغان

هبة بريس _ متابعة

ذكرت مصادر متطابقة أن الشرطة التركية عثرت على قنبلة تحت سيارة ضابط شرطة كان مكلفا بالعمل أثناء لقاء حضره الرئيس رجب طيب أردوغان في شرق البلاد.

وأفادت تقارير بأن القنبلة اكتُشفت في مدينة نصيبين الصغيرة على الحدود السورية التي كان من المقرر أن يقود الضابط سيارته منها مسافة 200 كيلومتر إلى الشمال الشرقي حيث مدينة سيرت التي عقد بها أردوغان مؤتمرا جماهيريا في مكان مفتوح.

وكانت السيارة في مرأب ببيت الضابط في نصيبين. وقالت وكالة أنباء الأناضول إنه تم إبطال مفعول القنبلة وفتح تحقيق.

وقال حمزة داغ نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم إن الشرطة أرجأت الكشف عن المعلومات إلى ما بعد انتهاء لقاء أردوغان الجماهيري لتجنب إثارة الذعر.

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