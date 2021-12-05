الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان
الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان

إبطال مفعول قنبلة تحت سيارة ضابط تركي قبل لقاء حضره أردوغان

2021-12-05 / 4:18 مساءً
0
هبة بريس _ متابعة

ذكرت مصادر متطابقة أن الشرطة التركية عثرت على قنبلة تحت سيارة ضابط شرطة كان مكلفا بالعمل أثناء لقاء حضره الرئيس رجب طيب أردوغان في شرق البلاد.

وأفادت تقارير بأن القنبلة اكتُشفت في مدينة نصيبين الصغيرة على الحدود السورية التي كان من المقرر أن يقود الضابط سيارته منها مسافة 200 كيلومتر إلى الشمال الشرقي حيث مدينة سيرت التي عقد بها أردوغان مؤتمرا جماهيريا في مكان مفتوح.

وكانت السيارة في مرأب ببيت الضابط في نصيبين. وقالت وكالة أنباء الأناضول إنه تم إبطال مفعول القنبلة وفتح تحقيق.

وقال حمزة داغ نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم إن الشرطة أرجأت الكشف عن المعلومات إلى ما بعد انتهاء لقاء أردوغان الجماهيري لتجنب إثارة الذعر.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of كورونا ..اكتشاف ثلاث حالات إصابة بمتحور أوميكرون في السنغال

كورونا ..اكتشاف ثلاث حالات إصابة بمتحور أوميكرون في السنغال

2021-12-05 / 6:08 مساءً
Photo of لسان من الذهب ومقبرة “لم تفتح أبدا”.. اكتشاف أثري مهم في مصر

لسان من الذهب ومقبرة “لم تفتح أبدا”.. اكتشاف أثري…

2021-12-05 / 5:15 مساءً

الكويت تحظر دخول السفن التجارية المحملة بالبضائع من وإلى…

2021-12-05 / 3:53 مساءً
Photo of بارتفاع حافلة”.. وفاة مصرية “عملاقة” دخلت موسوعة غينيس

بارتفاع حافلة”.. وفاة مصرية “عملاقة” دخلت موسوعة غينيس

2021-12-05 / 3:02 مساءً
Photo of تركيا تستقبل أول سفينة ركاب من ليبيا بعد ربع قرن من التوقف

تركيا تستقبل أول سفينة ركاب من ليبيا بعد ربع…

2021-12-05 / 2:18 مساءً
Photo of الأردن.. السجن لـ5 مسؤولين في انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا

الأردن.. السجن لـ5 مسؤولين في انقطاع الأوكسجين عن مرضى…

2021-12-05 / 1:06 مساءً
Photo of تقرير صيني يكشف حالة الديمقراطية في الولايات المتحدة

تقرير صيني يكشف حالة الديمقراطية في الولايات المتحدة

2021-12-05 / 12:35 مساءً
Photo of إسرائيل تستجوب شرطيين اثنين بعد مقتل فلسطيني رميا بالرصاص

إسرائيل تستجوب شرطيين اثنين بعد مقتل فلسطيني رميا بالرصاص

2021-12-05 / 12:19 مساءً
Photo of منظمة الصحة العالمية تؤكد أن خصائص “أوميكرون” ما زالت غير معروفة

منظمة الصحة العالمية تؤكد أن خصائص “أوميكرون” ما زالت…

2021-12-05 / 11:31 صباحًا
Photo of كوفيد يحاصر 3200 راكبا على سفينة.. و10 إصابات مؤكدة

كوفيد يحاصر 3200 راكبا على سفينة.. و10 إصابات مؤكدة

2021-12-05 / 11:11 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق