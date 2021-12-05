برلماني يدعو للسماح بعودة تنظيم مهرجانات التبوريدة بالعالم القروي

2021-12-05 / 3:22 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

وجّه ياسين عوكاشا، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالًا كتابيا إلى وزير الداخلية من أجل عودة الترخيص لتنظيم مواسم ومهرجانات التبوريدة بالعالم القروي.

وقال عوكاشا إنه بفعل الانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد-19 على بلادنا، والتدابير الاحترازية التي اتخذت لمواجهتها، تم إيقاف جميع الأنشطة والمهرجانات وكل التجمعات الكبرى لمنع انتشار الوباء.

وأضاف أنه مع بداية عودة الحياة لطبيعتها تدريجيا، وتحسن مؤشرات الوباء، ودخول بلادنا إلى المنطقة الخضراء، ورفع بعض القيود والتدابير، خصوصا تلك المرتبطة بالتنقل والتجمعات، تعالت عدة أصوات داخل العالم القروي من أجل الترخيص والسماح بتنظيم مهرجانات التبوريدة.

وتابع: ” لما لها من أهمية كبرى في تحريك عجلة التنمية المحلية والوطنية، وإنعاش الاقتصاد الاجتماعي المحلي، ذلك أن نشاط تربية الخيول من الناحية الاقتصادية مرتبط أساسا بتنظيم مهرجانات التبوريدة”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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