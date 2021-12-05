تقرير: 7 من كل 10 شبان مغاربة يفكرون في الهجرة

هبة بريس _ الرباط

كشف تقرير أعده المرصد الوطني للتنمية البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن رغبة الشباب المغربي في هجرة البلاد.

التقرير الذي حمل عُنون ب“أن تكون شابا في المغرب خلال الوقت الحالي”، رصد رغبة 7 من كل 10 شبان مغاربة في الهجرة. وهو أعلى رقم في المنطقة العربية.

وبحسب التقرير ذاته، فإن 68 بالمائة من الشباب المغربي يتوقعون سعادة أكبر إن هم هاجروا. مؤكدا أن فئة الشباب “إحدى الفئات الاجتماعية في المغرب التي تواجه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية”.

المحلل السايسي، إدريس الكنبوري، قال تدوينة مقتضبة على حسابه بالفيسبوك، تعليقا على التقرير: “أتوقع بعد تسقيف سن ولوج مهنة التعليم في 30 سنة سترتفع النسبة لتصبح 11 من كل 10شبان !!”.

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