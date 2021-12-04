العثور على 3 فيروسات في الخفافيش تشبه كورونا

هبة بريس - وكالات

عثر العلماء على 3 فيروسات في الخفافيش تشبه فيروس كورونا، فيما تم اكتشاف كوكب خارج مجموعتنا الشمسية، من المعدن الثقيل يدور حول نجم قريب..

اكتشف العلماء ثلاثة فيروسات في الخفافيش في لاووس تشبه فيروس “سارس-كوف-2” أكثر من أي فيروسات أخرى معروفة.

ويقول الباحثون: إن أجزاء من الشفرة الوراثية لهذه الفيروسات تدعم الرأي القائل إن الفيروس المتسبب في مرض “كوفيد-19” طبيعي المنشأ، لكن هذا الاكتشاف يثير المخاوف أيضا من وجود العديد من فيروسات كورونا التي يمكن أن تصيب البشر.

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