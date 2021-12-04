الصورة تعبيرية

33.86 مليون مشترك بالأنترنت في المغرب حتى أواخر 2021

2021-12-04 / 5:40 مساءً
0
هبة بريس

أفادت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بأن حظيرة المشتركين في خدمة الإنترنت بلغت خلال الفصل الثالثث من السنة ما مجموعه 33,86 مليون مشترك، مما يرفع نسبة النفاذ إلى 93,24 بالمائة ومعدل النمو السنوي إلى 17,78بالمائة (+5,1 مليون اشتراك جديد خلال سنة واحدة).

وأظهرت بيانات للوكالة تهمّ مؤشرات قطاع الاتصالات برسم الفصل الثالث من سنة 2021، أن حظيرة الألياف البصرية سجلت بدورها نموا سنويا وفصليا يقدران على التوالي بـ 81,91 في المائة و15,37 في المائة لتبلغ 330.185 مشتركا، فيما بلغت حظيرة الإنترنت المتنقل 31,69 مليون مشترك، بارتفاع سنوي يقدر ب 18,41بالمائة.

ومن جهتها، استقرت حظيرة الـ ADSL في 1,6 مليون مشترك مع نهاية شتنبر 2021 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020. وتتم أكثر من 42 بالمائة من عمليات الولوج بصبيب يفوق أو يساوي 10 ميغابايت/ثانية. وفيما يخص حظيرة TDDوBLR ، فقد بلغت 251.164 مشتركا مع نهاية شتنبر 2021.

وعكست البيانات أيضا نموا لحظيرة الهاتف الثابت بنسبة 6,94 في المائة لتبلغ 2,46 مليون مشترك (+160.000 اشتراك) بينما يصل معدل النفاذ إلى 6,77 بالمائة.

وفي نفس الفترة تم حمل 930.194 رقمًا للهاتف المتنقل (بارتفاع يقدر بـ 23,29في المائة مقارنة بشهر شتنبر 2020)، كما يسجل نفس التطور على مستوى الأرقام الثابتة التي سجلت ارتفاعا بـ 25,42 في المائة في سنة واحدة لتصل إلى 45.430 مع نهاية شتنبر 2021.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of وزارة الصحة تكذب مضامين شكاية متعلقة بصفقات فساد خلال فترة ”كوفيد“

وزارة الصحة تكذب مضامين شكاية متعلقة بصفقات فساد خلال…

2021-12-04 / 6:34 مساءً
Photo of التلقيح ضد كورونا.. أزيد من 1.7 مليون شخص تلقوا الجرعة الثالثة

التلقيح ضد كورونا.. أزيد من 1.7 مليون شخص تلقوا…

2021-12-04 / 5:09 مساءً
Photo of الوزير بنسعيد يقوم بزيارة مفاجئة لمركز حماية الطفولة بأكادير

الوزير بنسعيد يقوم بزيارة مفاجئة لمركز حماية الطفولة بأكادير

2021-12-04 / 5:01 مساءً
Photo of تسجيل 127 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 127 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا خلال 24…

2021-12-04 / 4:16 مساءً
Photo of تجديد لجنة “الكاشروط” للطائفة اليهودية بالدار البيضاء

تجديد لجنة “الكاشروط” للطائفة اليهودية بالدار البيضاء

2021-12-04 / 3:54 مساءً
Photo of قرار منع التظاهرات الفنية والثقافية لا يشمل السينما والمسرح والمتاحف

قرار منع التظاهرات الفنية والثقافية لا يشمل السينما والمسرح…

2021-12-04 / 3:35 مساءً
Photo of إحباط محاولة تهريب 5000 طائر من نوع “الحسون” نحو الجزائر

إحباط محاولة تهريب 5000 طائر من نوع “الحسون” نحو…

2021-12-04 / 3:29 مساءً
Photo of بنعلي: المغرب يتطلع إلى تعزيز التعاون الدولي لتكثيف الاستثمارات بالطاقات المتجددة

بنعلي: المغرب يتطلع إلى تعزيز التعاون الدولي لتكثيف الاستثمارات…

2021-12-04 / 2:09 مساءً
Photo of “لارام” تنظم رحلات استثنائية بين المغرب ودول جديدة

“لارام” تنظم رحلات استثنائية بين المغرب ودول جديدة

2021-12-04 / 12:39 مساءً
Photo of تازة.. صورة لتلاميذ فوق سطح سيارة للنقل السري تلهب مواقع التواصل الإجتماعي

تازة.. صورة لتلاميذ فوق سطح سيارة للنقل السري تلهب…

2021-12-04 / 10:50 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق