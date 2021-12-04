33.86 مليون مشترك بالأنترنت في المغرب حتى أواخر 2021

هبة بريس

أفادت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بأن حظيرة المشتركين في خدمة الإنترنت بلغت خلال الفصل الثالثث من السنة ما مجموعه 33,86 مليون مشترك، مما يرفع نسبة النفاذ إلى 93,24 بالمائة ومعدل النمو السنوي إلى 17,78بالمائة (+5,1 مليون اشتراك جديد خلال سنة واحدة).

وأظهرت بيانات للوكالة تهمّ مؤشرات قطاع الاتصالات برسم الفصل الثالث من سنة 2021، أن حظيرة الألياف البصرية سجلت بدورها نموا سنويا وفصليا يقدران على التوالي بـ 81,91 في المائة و15,37 في المائة لتبلغ 330.185 مشتركا، فيما بلغت حظيرة الإنترنت المتنقل 31,69 مليون مشترك، بارتفاع سنوي يقدر ب 18,41بالمائة.

ومن جهتها، استقرت حظيرة الـ ADSL في 1,6 مليون مشترك مع نهاية شتنبر 2021 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020. وتتم أكثر من 42 بالمائة من عمليات الولوج بصبيب يفوق أو يساوي 10 ميغابايت/ثانية. وفيما يخص حظيرة TDDوBLR ، فقد بلغت 251.164 مشتركا مع نهاية شتنبر 2021.

وعكست البيانات أيضا نموا لحظيرة الهاتف الثابت بنسبة 6,94 في المائة لتبلغ 2,46 مليون مشترك (+160.000 اشتراك) بينما يصل معدل النفاذ إلى 6,77 بالمائة.

وفي نفس الفترة تم حمل 930.194 رقمًا للهاتف المتنقل (بارتفاع يقدر بـ 23,29في المائة مقارنة بشهر شتنبر 2020)، كما يسجل نفس التطور على مستوى الأرقام الثابتة التي سجلت ارتفاعا بـ 25,42 في المائة في سنة واحدة لتصل إلى 45.430 مع نهاية شتنبر 2021.

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