قافلة طبية متعددة الاختصاصات تحط الرحال بإقليم بولمان

2021-12-04 / 9:30 صباحًا
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ع محياوي _ هبة بريس

في إطار عملية رعاية 2022-2021 أشرف عامل إقليم بولمان و الوفد المرافق له يوم أمس الجمعة 03 دجنبر 2021، على إعطاء انطلاقة القافلة الصحية المتعددة الاختصاصات: الطبية، الجراحية و التضامنية و التي تنظمها المندوبية الإقليمية للصحة و الحماية الإجتماعية ببولمان بشراكة مع جمعية التنمية، التربية و الرعاية بوجدة و كلية الطب و الصيدلة بوجدة ، بدعم و تعاون مع السلطات الإقليمية و المحلية، و بمواكبة المديرية الجهوية للصحة و الحماية الإجتماعية جهة فاس مكناس، التي ستمتد إلى غاية يوم الأحد 05 دجنبر 2021.

شارك في هذه القافلة الصحية: أساتذة في الجراحة و التخدير، أطر طبية أخصائية في الجراحة و الإنعاش و التخدير، دكاترة في الصيدلة، تقنيون ( الإنعاش و التخدير)، أطر تمريضية متعددة الاختصاصات، أطر إدارية في البرمجة و التنسيق و التتبع، أعوان إدارية (التعقيم، النظافة، …) ، جمعية الهلال الأحمر المغربي فرع ميسور و المنظمة الوطنية للإغاثة و الإنقاذ و التدخل السريع فرع ميسور.

وقد سخرت لهذه القافلة ثلاثة أجنحة للجراحة بكل من المستشفى الإقليمي بميسور و مستشفى القرب بأوطاط الحاج مجهزة بالآلات و المستلزمات الطبية الضرورية للجراحة العامة بالإضافة إلى الأدوية اللازمة في القافلة.

وتستهدف هده القافلة الصحية: إنجاز 120 عملية جراحية عامة لمختلف الحالات المرضية و التي تم إخضاعها للفحوصات الطبية اللازمة و التحاليل المخبرية و الكشوفات، و توزيع النظارات لفائدة الأشخاص المعوزة ضعاف البصر و الأدوية الضرورية بالإضافة إلى تنظيم أنشطة موازية في التوعية الصحية.

وقد لقيت هده القافلة استحسانا لدا الساكنة حيث سيتم التكفل و تتبع جميع الحالات.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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