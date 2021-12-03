بعدما علقا بالمغرب .. كارمن سليمان و زوجها يغادران التراب الوطني في هذا التاريخ

2021-12-03 / 4:09 مساءً
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نجلاء مزيان : هبة بريس

بعد استنجاد زوج الفنانة المصرية كارمن سليمان بالسفارة المصرية على إثر علوقه و زوجته في المغرب بسبب قرار غلق الحدود الذي صدر مؤخرا .

توصلت هبة بريس من مصادر قريبة من الثنائي المصري أنهما سوف يغادران أرض الوطن صباح يوم غد السبت بعد تدخل السفارة المصرية الموجودة بالمغرب.

و يشار أن زوج خريجة أرب آيدل سبق أن نشر تدوينة بموقع انستقرام جاءفيها :”أنا و كارمن مش عارفين ناخد طيارة نرجع مصر عشان المغرب قفلت الأجواء بعد وصولنا بيومين تقريبا.. محتاج حد يتواصل معايا من السفارة المصرية في المغرب للضرورة .. شكرا”.

و الجدير بالذكر أن كارمن سليمان حلت بالمغرب من أجل تسجيل وتصوير عمل غنائي جديد يجمعها بالفنان المغربي زهير بهاوي، صورت بعض من مشاهده بمدينة تطوان.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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