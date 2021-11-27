“تشققات في الجدران”..متضررون من سقوط رافعة بناء على عمارتهم يحتجون بطنجة (فيديو)

هبة بريس - طنجة

نظم سكان “مجمع الوفاء” بطنجة، وقفة احتجاجية صباح اليوم السبت، للتعبير عن غضبهم من استئناف صاحب ورش للبناء نشاطه دون أن يهتم بالمخاطر التي لحقت عمارتهم السكنية بعد سقوط رافعة بناء كبيرة الحجم عليها متسببة في أضرار مادية جسيمة .

ورفع المحتجون شعارات مطالبة بوقف الأشغال بورش البناء المقابل لعمارتهم السكنية ، علما ان صاحب الورش قد توصل بقرار كتابي يمنعه من استئناف عمله الى حين الانتهاء من التحقيق الذي باشرته الجهات المختصة مباشرة بعد وقوع الحادث يوم الاربعاء الماضي .

وطالب المحتجون باخضاع العمارة السكنية للخبرة التقنية بغية التأكد من سلامة أساساتها سيما بعد تسجيل حدوث بعض التشققات بجدران احدى الشقق المتضررة وفق ماجاء على لسانهم .



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