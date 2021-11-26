وفد هام من مستثمرين ورجال أعمال رومانيين يزور بني ملال

هبة بريس _ بني ملال

استقبل والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، صباح اليوم الجمعة 26 نونبر الجاري، بمقر الولاية، سفيرة دولة رومانيا بالرباط، MariaCIOBANU، مرفوقة بوفد من رجال الأعمال والمستثمرين الرومانيين، وذلك في إطار زيارة عمل لاكتشاف آفاق وفرص الاستثمار التي توفرها جهة بني ملال خنيفرة، حيث تم القيام بزيارات لعدة وحدات صناعية لتثمين المنتوجات الفلاحية بإقليمي بني ملال والفقيه بن صالح.

وقال بلاغ صحفي توصلت جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية بنسخة منه، أنه وخلال فترة الزوال من نفس اليوم، تم عقد جلسة عمل ترأسها والي الجهة، بحضور سفيرة رومانيا وأعضاء الوفد المرافق لها، ونائب رئيس الجهة ورؤساء الغرف المهنية والمصالح اللاممركزة وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال بجهة بني ملال خنيفرة، للاطلاع عن فرص الاستثمار التي توفرها جهة بني ملال خنيفرة، ومناقشة وتبادل التجارب والخبرات بين رجال الأعمال والمستثمرين بدولة رومانيا ونظرائهم بالجهة، وبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية الاقتصادية بين هؤلاء المستثمرين وباقي مكونات جهة بني ملال خنيفرة.

وفي الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، ذكر والي الجهة بعلاقات الصداقة والتعاون المتينة التي تربط المملكة المغربية وجمهورية رومانيا، والتي ترتكز منذ أكثر مننصف قرن، على شراكة قوية ومستدامة وعلى دعم التبادل والتعاون الهادف إلى تقدم وازدهار البلدين،مؤكدا أن هذه الزيارة ستشكل فرصة لنسج علاقة وطيدة بين رجال الأعمال والمستثمرين الرومانيين وجهة بني ملال خنيفرة، من خلال إحداث مشاريع استثمارية خاصة في القطاعات الواعدة بالجهة كالصناعات الغذائية، والسياحة المستدامة، والطاقات المتجددة، والاقتصاد الأخضر، وقطاع المعادن…

واسترسل البلاغ بالقول :”كما استعرض الامكانيات والثروات الطبيعية والبشرية والمؤهلات الفلاحية والسياحية والمنجمية المهمة، والبنيات التحتية الكبرى التي تتوفر عليها جهة بني ملال خنيفرة والتي تساهم في الرفع من جاذبيتها وتنافسيتها، مبرزاالمجهودات المبذولة من طرف كافة الفاعلين بالجهةلتثمين هذه المؤهلات والنهوض بالاقتصاد الجهوي، وإنعاش الأنشطة الاقتصادية، وخلق المقاولات وفرص الشغل، والتي كانت لها انعكاسات إيجابية في مجال تحسين ظروف الاستثمار وتقوية تحفيزه والدفع بالمقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالجهة“.

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