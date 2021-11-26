للمرة الأولى.. أصالة تكشف سبب انفصالها عن طارق العريان

هبة بريس - وكالات

كشفت الفنانة السورية أصالة نصري للمرة الأولى، سبب انفصالها عن المخرج طارق العريان، وأن السبب لا يتعلق بممثلة سورية.

وقالت أصالة في لقاء مع برنامج ”حبر سري“ الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم: ”السبب الحقيقي هو الشخص نفسه، هو السبب مش أشخاص آخرين“.

وأضافت أن كل صديقاتها فنانات، ووصفتهن بأنّهن من أرقى وأنبل الأشخاص والأكثر التزامًا، وضربت أمثلة على ذلك كندة علوش، ومنى زكي، بحسب موقع فوشيا.

وعادت للحديث عن انفصالها قائلة: ”الشخص نفسه هو السبب.. لا علاقة لنا بالغريب سواء كانت كومبارس أو غير ذلك“.

وتابعت: ”هذه دخيلة من دخلاء كثيرين وليست واحدة“، وأجابت بأن الحرف الأول من اسمها هو ”ن“ ولا تعتقد بأنها ممثلة، وطلبت عدم استكمال الحديث عن هذا الأمر.

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