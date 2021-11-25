إفران تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من ‏طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الأربعاء ‏إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس:‏

– إفران : 18 ملم

– الرباط- سلا : 14 ملم

– القنيطرة، المحمدية : 13 ملم

– الدار البيضاء ، الرباط (المدينة) : 10 ملم

– شفشاون، الجديدة ، فاس ، تازة : 6 ملم

– مكناس : 5 ملم

– تيط مليل، سيدي سليمان : 4 ملم

-بنسليمان : 3.5 ملم

– النواصر ، سطات : 3 ملم

– العرائش : 2 ملم

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