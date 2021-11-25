إفران تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس:
– إفران : 18 ملم
– الرباط- سلا : 14 ملم
– القنيطرة، المحمدية : 13 ملم
– الدار البيضاء ، الرباط (المدينة) : 10 ملم
– شفشاون، الجديدة ، فاس ، تازة : 6 ملم
– مكناس : 5 ملم
– تيط مليل، سيدي سليمان : 4 ملم
-بنسليمان : 3.5 ملم
– النواصر ، سطات : 3 ملم
– العرائش : 2 ملم
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