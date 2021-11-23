طنجة ..الرصاص يلعلع لتوقيف شخص عرض عناصر الامن لتهديد خطير

2021-11-23 / 5:50 صباحًا
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هبة بريس - مكتب طنجة

اضطر عنصر أمن في ساعة متاخرة من ليلة الاثنين ، لاطلاق رصاصة من مسدسه الوظيفي على شخص في حالة سكر طافح بعدما هاجمه بسيف كبير الحجم بقنطرة بوربعات بطنجة.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع هبة بريس فقد كان الشخص في حالة اندفاع قوية تحت تاثير الكحول ، حيث عرض سللمة رجال الامن ومعهم المواطنين لتهديد خطير اضطر معه عنصر تابع لفرقة” la bag” الى اصتعمال صللحه الوزيفي واطلاق رصاصة اصابت المعني بالامر على مستوى الرجل .

وقد تم نقل المعني بالامر الى مستشفى محمد الخامس الجهوي لتلقي الاسعافات الضرورية، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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