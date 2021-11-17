وفاة الممثل السوري زهير رمضان

هبة بريس _ متابعة

توفي الممثل السوري زهير رمضان، الأربعاء، عن عمر 62 عاما بعد صراع مع المرض.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا” في تغريدة إن وزارة الإعلام ونقابة الفنانين في سوريا “تنعيان الفنان زهير رمضان الذي غيبه الموت مساء الأربعاء عن عمر 62 عاماً إثر صراع مع المرض.”

وشغل رمضان منصب نقيب الفنانين السوريين في أكثر من دورة.

ويعرف الممثل الراحل لدى السوريين والعرب بأدوار عديدة أبرزها “أبو جودت” في مسلسل باب الحارة الشهير، ودور المختار في “ضيعة ضايعة”.

واشتهر رمضان، خلال فترة الحرب في سوريا، بدفاعه الشرس عن النظام السوري ورئيسه بشار الأسد

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