عاجل.. عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

هبة بريس _ متابعة

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح،ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا والمقررة في ديسمبر المقبل.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي، في كلمة مسجلة، إنه سيكون “حريصًا على توحيد المؤسسات ودعم الأمن ووضع آلية للمحاسبة والرقابة”، مؤكدا أن “المصالحة الوطنية ركن أساسي لاستقرار بلادنا”.

ويعتبر صالح أول رئيس للبرلمان الليبي الذي تشكل بموجب انتخابات عامة عقب ثورة 17 فبراير التي أسقطت نظام معمر القذافي، وعقب الإنقسام السياسي والعسكري بين شرق ليبيا وغربها تموضع عقيلة وهو مستشار قانوني، كداعم سياسي للقائد العسكري خليفة حفتر الذي حاول استخدام القوة والدعم الغربي للسيطرة على العاصمة طرابلس.

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