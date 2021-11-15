البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ331 مرشحا للهجرة السرية

هبة بريس _ الرباط

علم لدى مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل بالبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، قامت، بتنسيق مع محطات الرادار ومراكز المراقبة البحرية الموجودة على الساحل، خلال الفترة ما بين 12 و15 نونبر الجاري، بتقديم المساعدة لـ331 مرشحا للهجرة غير الشرعية، من بينهم 248 ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، و80 مغربيا، إضافة إلى آسيويين إثنين، وسوداني، كانوا يواجهون صعوبات على متن قوارب تقليدية الصنع مختلفة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية من قبل وحدات البحرية الملكية، قبل نقلهم إلى أقرب موانئ المملكة، ثم تسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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