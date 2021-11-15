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الجزائر على أبواب موجة رابعة لفيروس كورونا

2021-11-15 / 9:41 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أكد وزير الصحة والسكان الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، أن بلاده على أبواب موجة رابعة لانتشار فيروس كورونا.

وقال بن بوزيدر: “الجزائر لم تدخل بعد الموجة الرابعة، إلا أن المؤشرات الموجودة تؤكد أننا على أبوابها”.

وشدد الوزير قائلا: “علينا الاستعداد لموجة رابعة محتملة لفيروس كورونا، في ظل ما يحدث في العالم، كما يمكن للوضعية أن تتفاقم وتُعقد حالة مرضى السكري”، مشيرا إلى أن “التلقيح الطريقة الأفضل للحماية من مضاعفات الكوفيد لكل فئة تعاني من أمراض مزمنة”.

وأبدى بن بوزيد تخوفه من عودة ارتفاع إصابات فيروس كورونا بالبلاد. لافتا إلى إمكانية العودة للحجر الصحي، لكنه أكد أنها شأن سياسي.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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