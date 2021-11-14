علامات الاضطراب العقلي ..شاب يقتحم وكالة بنكية حاملا سلاحا أبيضا بطنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

اقتحم شاب ، مساء اليوم الأحد، وكالة بنكية بمنطقة “الادريسية” ، بمدينة طنجة حاملا سلاحا أبيضا هدد به مواطنين حاولوا اعتراض سبيله قبل أن يلوذ بالفرار الى وجهة مجهولة .

وبجسب المعطيات المتوفرة لموقع “هبة بريس ” فان الشاب الذي قام باقتحام الوكالة البنكية تبدو على ملامحه علامات الاضطراب النفسي بعدما شرع في تهديد مواطنين كانوا متواجدين بمحيط الوكالة البنكية التي اقتحمها دون ان يتمكن من سرقة مبالغ مالية .

واستنفرت الواقعة المصالح الامنية التي هرعت الى عين المكان لرفع البصمات وتفريغ محتويات كاميرا المراقبة التي ستكشف ظروف اقتحام الشاب للوكالة البنكية في انتظار توقيفه واحالته للتحقيق .

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