القذافي الابن” يقدم أوراق ترشحه رسميا لرئاسة ليبيا

2021-11-14 / 11:06 صباحًا
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هبة بريس _ متابعة

قدم سيف الإسلام القذافي رسميا، الأحد، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا والتي من المقرر أن تجرى على جولتين، الأولى في 24 ديسمبر المقبل، والثانية بعد 52 يوما من الجولة الأولى.

وقالت صحف ان سيف الإسلام، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، تقدم رسميا بأوراق ترشحه لمفوضية الانتخابات في سبها جنوب البلاد.

وتثار تساؤلات بشأن إمكانية قبول ترشح سيف الإسلام، بينما كانت المحكمة الجنائية الدولية طلبت منذ عدة سنوات باعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وفي السياق متصل، رحب المجلس الرئاسي الليبي بنتائج مؤتمر باريس، مؤكدا في بيان أصدره الأحد على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بشكل متزامن.

وشدد المجلس على ضرورة إجراء عملية انتخابية شفافة ونزيهة بشكل يضمن بناء الثقة وقبول الأطراف بالنتائج وقطع الطريق أمام محاولات التزوير أو الانقلاب على نتائج الانتخابات.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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