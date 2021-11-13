وزيرة الاقتصاد والمالية توضح أسباب ارتفاع الأسعار

2021-11-13 / 7:30 مساءً
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هبة بريس - الرباط

قالت وزيرة الاقتصادة والمالية، نادية فتاح علوي، أن أسباب ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية بالمغرب، يعود الى اتجاه سالب لتطوير الأسعار في مختلف دول العالم، حيث بلغ مؤشر الأسعار عند الاستهلاك، شهر شتنبر الماضي، 5.4 في الولايات المتحدة الأمريكية، و3.4 في منطقة “اليورو”.

وأضافت علوي في مداخلتها بمجلس النواب، اليوم السبت بالرباط، أثناء ردها على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال جلسة عمومية لمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية 2022، أنه من بين أسباب ارتفاع اسعار بعض المواد الاستهلاكية الكبير يرجع الى الارتفاع الذي عرفته أسعار الطاقة عالميا، إلى جانب الاضطرارات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية وحركة الملاحة الدولية،

وأردفت قائلة أن هذه المعادلات هي الأكثر ارتفاعا في العشر سنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن العوامل التي أدت إلى الارتفاع الحالي للأسعار عند الاستهلاك، تبقى مرتبطة بالظرفية الراهنة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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