كلميم.. إحباط محاولة تهريب أزيد من 3 أطنان من مخدر الشيرا

2021-11-13 / 12:05 مساءً
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هبة بريس - كلميم

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة كلميم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من إحباط محاولة تهريب ثلاثة أطنان و219 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وتوقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 34 و47 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه الأول على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة كلميم، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة خفيفة كان ينقل على متنها محركين بحريين، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المتواصلة إلى توقيف باقي المشتبه فيهم المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية بمدينة كلميم.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم بالمنطقة القروية “اصبويا”، التي تبعد بحوالي 30 كيلومتر عن مدينة كلميم، أسفرت عن حجز ثلاث سيارات وقاربين مطاطيين وأربعة محركات بحرية إضافية، علاوة على 98 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها ثلاثة أطنان و219 كيلوغراما.

وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات، علاوة عن توقيف كل المساهمين والمشاركين المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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