صحيفة : حظر المغرب للمساكنة والعلاقات الرضائية يخنق السياحة

هبة بريس _ صحف

سجلت مجلة “الإيكونوميست” ان تفشي فيروس كورونا ادى إلى انخفاض عدد السياح الأجانب في المغرب بنسبة 80 بالمئة.

وقالت ذات المجلة انه بالإضافة الى كورونا يوجد الحظر المغربي على المساكنة بالفنادق اي السماح لغير المتزوجين بالمعيشة في بيت واحد، وتجريم الجنس خارج الزواج،.

وأكدت المجلة أن هذا الحظر يخنق السوق المحلي للفنادق في المغرب.

وأشارت إلى أن الأشخاص المحليين غير المتزوجين، الذين يتم القبض عليهم في نفس الغرفة، معرضون لعقوبة السجن لمدة تصل إلى عام بموجب المادة 490 من قانون العقوبات.

وتشن الشرطة المغربية حملات أسبوعية لفحص سجلات الفنادق لدعم القانون. كما يطلب من موظفي الاستقبال التحقق من شهادات الزواج قبل تسليم مفاتيح الغرف.

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