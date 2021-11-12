Demonstrators hold up signs showing the portraits of Hajar Raissouni, a Morrocan journalist of the daily newspaper Akhbar El-Youm, with captions reading in Arabic (L to R) "Free Hajar", "Freedom for Hajar", "No to the criminalisation of consensual relations between adults", as they gather outside a courthouse holding her trial on charges of abortion in the capital Rabat on September 9, 2019. (Photo by FADEL SENNA / AFP)

صحيفة : حظر المغرب للمساكنة والعلاقات الرضائية يخنق السياحة

2021-11-12 / 11:26 مساءً
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هبة بريس _ صحف

سجلت مجلة “الإيكونوميست” ان تفشي فيروس كورونا ادى إلى انخفاض عدد السياح الأجانب في المغرب بنسبة 80 بالمئة.

وقالت ذات المجلة انه بالإضافة الى كورونا يوجد الحظر المغربي على المساكنة بالفنادق اي السماح لغير المتزوجين بالمعيشة في بيت واحد، وتجريم الجنس خارج الزواج،.

وأكدت المجلة أن هذا الحظر يخنق السوق المحلي للفنادق في المغرب.

وأشارت إلى أن الأشخاص المحليين غير المتزوجين، الذين يتم القبض عليهم في نفس الغرفة، معرضون لعقوبة السجن لمدة تصل إلى عام بموجب المادة 490 من قانون العقوبات.

وتشن الشرطة المغربية حملات أسبوعية لفحص سجلات الفنادق لدعم القانون. كما يطلب من موظفي الاستقبال التحقق من شهادات الزواج قبل تسليم مفاتيح الغرف.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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