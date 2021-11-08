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ظهور فيروس “زيكا” في الهند.. وتخوف من انتشاره

2021-11-08 / 2:11 مساءً
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هبة بريس - وكالات

شهدت مدينة كانبور الهندية، تسجيل إصابة 89 شخصا، بينهم 17 طفلا، بفيروس “زيكا”، وفق ما ذكرت إدارة الصحة بالمدينة.

وقال كبير المسؤولين الطبيين بمقاطعة كانبور في أوتار براديش، أكثر الولايات الهندية سكانا، الدكتور نيبال سينغ: “ثمة زيادة في حالات الإصابة بفيروس زيكا والإدارة الصحية شكلت عدة فرق لاحتواء التفشي”.

وأضاف سينغ: “هناك امرأة حامل ونوليها اهتماما خاصا”، حسبما نقلت “رويترز”.

ورصدت حالة الإصابة الأولى بـ”زيكا” في كانبور يوم 23 أكتوبر، وزادت الحالات خلال الأسبوع المنصرم.

واكتشف فيروس “زيكا” الذي ينقله البعوض للمرة الأولى عام 1947 قبل أن يصل إلى مستوى الوباء في البرازيل عام 2015، عندما ولد آلاف الرضع مصابين بصغر الرأس، وبأدمغة غير مكتملة النمو.

وتشير التقديرات بحسب منظمة الصحة العالمية، إلى أن فترة حضانة مرض فيروس “زيكا” (وهي الفترة الممتدة من وقت التعرّض له وحتى ظهور أعراضه) تتراوح بين 3 أيام و14 يوما.

ولا يبدي معظم المصابين بعدوى فيروس “زيكا” أعراض الإصابة به، وعادة ما تكون أعراضه خفيفة وتشمل الإصابة بالحمى والطفح الجلدي والتهاب الملتحمة وآلام العضلات والمفاصل والشعور بالتوعك والصداع، وتستمر في العادة لمدة تتراوح بين يومين و7 أيام.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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