لائحة المدن و المناطق التي ستستفيد من طرق سريعة جديدة

2021-11-07 / 10:01 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد نزار بركة وزير التجهيز و الماء، مؤخرا، و بالضبط خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب أنه قد تم تخصيص مبلغ 135 مليار سنتيم لتشييد عدد من الطرق السريعة و السيارة بالمغرب.

هاته المشاريع الطرقية منها الطريق المداري لأكادير الشطر الثالث والرابع على طول 10 كلم، و الطريق السريع الحضري لأكادير من خلال ثلاث ممرات تحت أرضية، و تثنية الطريق الجهوية 316 بين الجرف الأصفر والطريق السيار الجديدة آسفي على طول 13 كلم.

كما ستشمل المشاريع الجديدة إنجاز الطريق السريع فاس تاونات الشطر الأول، بالإضافة إلى مدخل مدينة مكناس الغربي، من خلال الطريق السيار فاس مكناس على طول 4 كلم.

كما ستستكمل الأشغال الخاصة بتثنية الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين الزنات وأشكراد على طول 10,7 كلم، وتثنية الطريق الاقليمية رقم 3010 بين مركز مليل والطريق الاقليمية رقم 3326 على طول 5.62، بالإضافة للطريق المداري لبركان على طول 12,43 كلم، والطريق المداري للناظور على طول 3,2 كلم.

هذا و ستتم تثنية الطريق الوطنية رقم 9 بين عين حرودة وبرشيد على طول 5 كلم، و تثنية الطريق الإقليمية بين الطريق المدارية للدار البيضاء وبوسكورة على طول 6,5 كلم، والطريق المداري لأكادير.

كما ستتواصل الأشغال بالطريق السريع تزنيت العيون وتوسيع الطريق الوطنية الرابطة بين العيون والداخلة، كذا بمقطع تزنيت بولعمان على طول 37 كلم ومقطع العيون الدورة على طول 40 كلم، ومقطع طرفاية واد الواعر على طول 116 كلم، وتوسيع الطريق الوطنية رقم 1 إلى تسعة أمتار بين العيون والداخلة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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