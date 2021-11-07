غارات جوية للتحالف العسكري تخلف 138 قتيل في اليمن

2021-11-07 / 6:31 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات 

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن الأحد مقتل أكثر من 138 عنصرا من المتمردين الحوثيين في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

هاته العملية العسكرية التي قادها التحالف السالف الذكر من خلال غارات جديدة حول مأرب، آخر معقل للحكومة في شمال البلد الذي تمزقه الحرب.

وقال التحالف في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) “عمليات الاستهداف شملت تدمير 17 من الآليات العسكرية والقضاء على 138 عنصراً إرهابياً”.

واستهدفت الغارات الجوبة على بعد نحو 50 كلم جنوب مدينة مأرب والكسارة على بعد نحو 30 كلم شمال غرب المدينة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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