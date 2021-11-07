الكويت.. توقيف أجنبية “كتبت آية قرآنية على ساقها”

هبة بريس

أوقفت السلطات الكويتية مقيمة بريطانية، ووجهت لها “تهمة انتهاك حرمة الأديان ” بسبب وشم (تاتو) وضعته على ساقها يتضمن “آية قرآنية”، وفق صحيفة “الرأي” الكويتية.

وقالت الصحيفة إن مواطنا كويتيا كان قد أبلغ عن البريطانية بعد أن شاهدها في أحد المستشفيات الخاصة.

وانتقل رجال الأمن إلى مكانها وتم ضبطها وإحالتها لمركز الشرطة حيث تم تسجيل “قضية انتهاك حرمة الأديان ضدها”.

وعلى تويتر، تباينت آراء المعلقين بين مؤيديين ومعارضين للتوقيف.

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