الكويت.. توقيف أجنبية “كتبت آية قرآنية على ساقها”

2021-11-07 / 3:58 مساءً
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هبة بريس

أوقفت السلطات الكويتية مقيمة بريطانية، ووجهت لها “تهمة انتهاك حرمة الأديان ” بسبب وشم (تاتو) وضعته على ساقها يتضمن “آية قرآنية”، وفق صحيفة “الرأي” الكويتية.

وقالت الصحيفة إن مواطنا كويتيا كان قد أبلغ عن البريطانية بعد أن شاهدها في أحد المستشفيات الخاصة.

وانتقل رجال الأمن إلى مكانها وتم ضبطها وإحالتها لمركز الشرطة حيث تم تسجيل “قضية انتهاك حرمة الأديان ضدها”.

وعلى تويتر، تباينت آراء المعلقين بين مؤيديين ومعارضين للتوقيف.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫2 تعليقات

  1. إذا كان من نحسبهم على ملتنا و يدعون الاسلام و الايمان يتحدثون بكل وقاحة و سوء خلق و قبح عن نبينا الكريم و أصحابه و زوجاته الطاهرات بأسوأ الكلام و لا رقيب و لا حسيب لا في المشرق و لا في المغرب .. فماذا ننتظر من سائحة أجنبية ؟ التوبة و الإحترام و التقدير لمقدساتنا !؟؟؟؟؟ إحترم دينك يحترمه الآخرون

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