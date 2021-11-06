وزير الصحة يستفز المغاربة من جديد :”ماشي أي حاجة لصقوها للقاح“ (+فيديو)
عاد وزير الصحة خالد آيت الطالب، لاستفزاز مشاعر المغاربة من جديد عبر تصريح غير مسؤول حول مجموعة من حالات الوفاة التي عرفتها بعض المدن المغربية، وحالات أخرى تتعلق بالشلل أو بفقدان الذاكرة، عقب تلقي الجسم الجرعة الأولى أو الثانية من التلقيح.
خالد آيت الطالب، وخلال جوابه على أسئلة الصحفيين بخصوص الحالات التي ظهرت عليها أعراض أو توفيت عقب تطعيمها بالتلقيح، حسب تصريحات ذوي وأقارب الضحايا لمجموعة من المنابر الإعلامية الوطنية، قال :”ماشي أي حاجة نلصقوها للتلقيح“.
وأضاف خالد آيت الطالب، بمناسبة إعطاء الإنطلاقة الرسمية لمركز التلقيح الرقمي المندمج بحي الفتح زواغة بمدينة فاس، بأن بعض الحالات تعاني من أمراض مزمنة وبعض الحالات لديها أمراض عادية“، رافضاً ربط حالات الأعراض الجانبية بالتلقيح، ومشدداً على ضرورة التشخيص للتأكد من أن اللقاح هو السبب الرئيسي.
واعترف وزير الصحة خالد آيت الطالب، في نفس السياق، بوجود لقاحات تكبد الدم، رفض ذكر إسمها، وهو ما اعتبره أقصى ما هو موجود لدينا، حسب تعبيره.
واسترسل آيت الطالب، مؤكداً أن الدولة تتحمل مسؤوليتها في حالة ما كانت علاقة مباشرة باللقاح، وتقابل هذه الحالات بعناية والدولة تلتزم بالتكفل الكامل بها.
ويشار أن مجموعة من الحالات التي تعرضت لأعراض جانبية عقب تناولها التلقيح مباشرة، إضافة تسجيل حالات وفاة في بعض المدن، حسب تصريحات أهل الضحايا للمنابر الإعلامية المغربية، الأمر الذي يتطلب من وزير الصحة تقديم توضيحات أكثر للمغاربة والكشف عن نتائج التشخيص الطبي للحالات التي أصيبت بأعراض جانبية أو توفيت عقب تطعيمها بجرعة التلقيح، وهو دور وزارة الصحة التي تلتزم الصمت وتتفادى التعليق بجدية وبطريقة علمية طبية كما يدعي الوزير نفسه.
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6 تعليقات
هذا الرجل نقصاه الترابي
ماذا تنتظرون من كلب أن يقول. ليست لديه الجرأة هو بيدق يتم تحريكه مع لجنة الهركاوة
lah yaatik shi mosiba nas mato b sbab likah w nta katkol la ana kodami siyda amlat likah w tshalal w amlat tahalil w kalo lih mikrpub b dat dyalha w jawaz talkih gayr kanouni w ded fasl 22men dostour w horiyat tanakol w hosol ala khadat ida kont katarfo w sir awad takra w feser li likah katkol manaa w matsabous nas b korona w feser li kifash nas tsab b korona wakha amlin likah idan ma faida men likah lah yakhid lhak
ايوا التالتة ماغاديش نديروها سالينا لي ليها ليها ملي فمك عور
اولا غير منتخب وثانيا شخص غير مرغوب فيه من الشعب وثالثا انتخابات بلادنا أضحوكة واكذوبة.. أما رابعا شخص ليس من اهل الصحة… ومنه التلقيح أكذوبة. انتهى
من الذي اشرف على شهادة الدكتورة لهذا الراجل عجيب امرك انتم تستوردون لقاحات في دول مشكوك في امرهما اصلا وتريدون من الشعب المقهور ان يستجيب لكم وهذا لايعقل