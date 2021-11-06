وزير الصحة يستفز المغاربة من جديد :”ماشي أي حاجة لصقوها للقاح“ (+فيديو)
عاد وزير الصحة خالد آيت الطالب، لاستفزاز مشاعر المغاربة من جديد عبر تصريح غير مسؤول حول مجموعة من حالات الوفاة التي عرفتها بعض المدن المغربية، وحالات أخرى تتعلق بالشلل أو بفقدان الذاكرة، عقب تلقي الجسم الجرعة الأولى أو الثانية من التلقيح.
خالد آيت الطالب، وخلال جوابه على أسئلة الصحفيين بخصوص الحالات التي ظهرت عليها أعراض أو توفيت عقب تطعيمها بالتلقيح، حسب تصريحات ذوي وأقارب الضحايا لمجموعة من المنابر الإعلامية الوطنية، قال :”ماشي أي حاجة نلصقوها للتلقيح“.
وأضاف خالد آيت الطالب، بمناسبة إعطاء الإنطلاقة الرسمية لمركز التلقيح الرقمي المندمج بحي الفتح زواغة بمدينة فاس، بأن بعض الحالات تعاني من أمراض مزمنة وبعض الحالات لديها أمراض عادية“، رافضاً ربط حالات الأعراض الجانبية بالتلقيح، ومشدداً على ضرورة التشخيص للتأكد من أن اللقاح هو السبب الرئيسي.
واعترف وزير الصحة خالد آيت الطالب، في نفس السياق، بوجود لقاحات تكبد الدم، رفض ذكر إسمها، وهو ما اعتبره أقصى ما هو موجود لدينا، حسب تعبيره.
واسترسل آيت الطالب، مؤكداً أن الدولة تتحمل مسؤوليتها في حالة ما كانت علاقة مباشرة باللقاح، وتقابل هذه الحالات بعناية والدولة تلتزم بالتكفل الكامل بها.
ويشار أن مجموعة من الحالات التي تعرضت لأعراض جانبية عقب تناولها التلقيح مباشرة، إضافة تسجيل حالات وفاة في بعض المدن، حسب تصريحات أهل الضحايا للمنابر الإعلامية المغربية، الأمر الذي يتطلب من وزير الصحة تقديم توضيحات أكثر للمغاربة والكشف عن نتائج التشخيص الطبي للحالات التي أصيبت بأعراض جانبية أو توفيت عقب تطعيمها بجرعة التلقيح، وهو دور وزارة الصحة التي تلتزم الصمت وتتفادى التعليق بجدية وبطريقة علمية طبية كما يدعي الوزير نفسه.
فيديو :
22 تعليقات
هذا الرجل نقصاه الترابي
ماذا تنتظرون من كلب أن يقول. ليست لديه الجرأة هو بيدق يتم تحريكه مع لجنة الهركاوة
lah yaatik shi mosiba nas mato b sbab likah w nta katkol la ana kodami siyda amlat likah w tshalal w amlat tahalil w kalo lih mikrpub b dat dyalha w jawaz talkih gayr kanouni w ded fasl 22men dostour w horiyat tanakol w hosol ala khadat ida kont katarfo w sir awad takra w feser li likah katkol manaa w matsabous nas b korona w feser li kifash nas tsab b korona wakha amlin likah idan ma faida men likah lah yakhid lhak
ايوا التالتة ماغاديش نديروها سالينا لي ليها ليها ملي فمك عور
اولا غير منتخب وثانيا شخص غير مرغوب فيه من الشعب وثالثا انتخابات بلادنا أضحوكة واكذوبة.. أما رابعا شخص ليس من اهل الصحة… ومنه التلقيح أكذوبة. انتهى
من الذي اشرف على شهادة الدكتورة لهذا الراجل عجيب امرك انتم تستوردون لقاحات في دول مشكوك في امرهما اصلا وتريدون من الشعب المقهور ان يستجيب لكم وهذا لايعقل
اللهم انتقم من الضالمين
راه 30 مليون ديال المغاربة ميمكنش يكونو كلهم غالطين ومافاهمينش واللجنة العلمية بوحدها هي اللي على صواب . راه تيكول المثل . بلا نار مايكون دخان .و يا روح ما بعدك روح . والسلام .
يا عجبا هد الانسان لا يدخل القلب بقوت الكره اللي فيه و الكلام و الدفاع عن اللقاح و لا يهمه حياة الناس قال ليك تلصقوه في الليقاح وا ما يمكن ليك اتغطي الشمس بالغربال يا وازير غير بالاسم و يا طبيب غير بالاسم لا انسانية و لا ضمير و يا اعودو بالله .
هذا عديم الكفاءة و قليل الادب.
هذا عديم الكفاءة و قليل الادب.
“ماشي كلشي لصقوه للقاح” اعتراف ضمني بأن اللقاح عندو شي حاجة فداك كلشي,
وزير الصحة يستفز المغاربة من جديد :ماشي أي حاجة لصقوها للقاح
عاد وزير الصحة خالد آيت القالب، لاستفزاز مشاعر المغاربة من جديد عبر تصريح غير مسؤول حول مجموعة من حالات الوفيات التي عرفتها بعض المدن المغربية، وحالات أخرى تتعلق بالشلل أو بفقدان الذاكرة، عقب تلقي الجسم الجرعة الأولى أو الثانية من التلقيح.
خالد آيت القالب، عرفـرناه بخرجـاته وتصـرفـاته اللا أخلاقيـة انطلاقا مـن كليـة فـاس ، حيث كـان متعجـرفـا عنـصريا الى النخـاخ بينه وبيـن أهـل الـريف قـاطبـة . ( كـانـه هـوالـذي بيـده كـل شيء .
إنهـارت الـوزارة واضمحـلت خـلال فتـرة ولايتـه. غلاء فـي كثيـر من الأدويـة ، لا مـراقبـة فـي دفاتـر التحملات بالنسبـة للأثمنـة ، عـدم الاعتنـاء بالأطـر الطبيـة ، عـدم وفـرة الأدويـة فـي كـل المستشفيات ، نقص في زيـادة المستشفيات وعـدم تنفيـذ مـا دشـن منالمؤسسات . يسيـر الوزارة بطريقـة دكتاتورية.
الآن يـريـد أن يستغـل سذاجـة المواطنين ويستفـزهـم كـانـه لازال فـي الكليـة
هنـاك بعض الحالات تعاني من أمراض مزمنة وبعض الحالات لديها أمراض عادية“، رافضاً ربط حالات الأعراض الجانبية بالتلقيح، ومشدداً على ضرورة التشخيص للتأكد من أن اللقاح هو السبب الرئيسي.
اعترف وزير الصحة خالد آيت القـالب، في نفس السياق، بوجود لقاحات تكبد وتختـرالدم، رفض ذكر إسمها، وهو ما اعتبره أقصى ما هو موجود لدينا، حسب تعبيره. ولكنـه لا يعـرف شيئـا سـوء تـوقيـع البرافيـر دون العـلم بالحقـائق العلمية ، ويـزيد ليقـول ومؤكداً أن الدولة تتحمل مسؤوليتها في حالة ما كانت علاقة مباشرة باللقاح، وتقابل هذه الحالات بعناية والدولة تلتزم بالتكفل الكامل بها.
وأن مجموعة من الحالات التي تعرضت لأعراض جانبية عقب تناولها التلقيح مباشرة، إضافة تسجيل حالات وفاة في بعض المدن، حسب تصريحات أهل الضحايا للمنابر الإعلامية المغربية، ولكـن الوزير يـرفض تقديم توضيحات أكثر للمغاربة والكشف عن نتائج التشخيص الطبي للحالات التي أصيبت بأعراض جانبية أو توفيت عقب تطعيمها بجرعة التلقيح، وهو دور وزارة الصحة التي تلتزم الصمت وتتفادى التعليق بجدية وبطريقة علمية طبية كما يدعي الوزير نفسه.
هـمـه الوحيـد هـو الترهيب والاستفـزاز لفـرض التلقيـح وإجبـار الجـواز الصحي رغـم أنـف المواطنيـن ” بـغـاو ولاكـرهـو”
هاذ السيد احمق وراس قاسح. باغي يتحدى الشعب المغربي كامل. ماملقح ينش واخا تطير.اللهم بنَكيران والا هاذ الويل
وعلاش أي حاجة كاتلصقوها لكورونا؟
حسبي الله ونعم الوكيل الله ياخد فيكم الحق
اسي لفاهم اترك الناس و شأنهم و بالأخص الذين يعانون من أمراض مزمنة و خطيرة، عجبا ما هذا الإصرار الى هذه الدرجة تهمكم صحة المواطن !!! انت لا تملك شرعية اصلا لكي تكون وزيرا في حكومة من المفترض أنها جاءت بإرادة شعبية على ضوء الانتخابات التشريعية التي أجريت في 08 شتنبر الماضي.
ماكنتش عوال نخرج غدا في المظاهرات ولكن دابا غدا مظاهرات مليونية والمطالبة إلغاء الجواز و إقالة الوزير
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من كان السبب
تعلموا احترام الإنسان قبل أن تعبروا عن ارائكم. احد المعلقين يقول “كلب”. اللعنة على الي مايحشم