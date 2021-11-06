وزير الصحة يستفز المغاربة من جديد :”ماشي أي حاجة لصقوها للقاح“ (+فيديو)

2021-11-06 / 5:39 مساءً
22
هبة بريس - الرباط

عاد وزير الصحة خالد آيت الطالب، لاستفزاز مشاعر المغاربة من جديد عبر تصريح غير مسؤول حول مجموعة من حالات الوفاة التي عرفتها بعض المدن المغربية، وحالات أخرى تتعلق بالشلل أو بفقدان الذاكرة، عقب تلقي الجسم الجرعة الأولى أو الثانية من التلقيح.

خالد آيت الطالب، وخلال جوابه على أسئلة الصحفيين بخصوص الحالات التي ظهرت عليها أعراض أو توفيت عقب تطعيمها بالتلقيح، حسب تصريحات ذوي وأقارب الضحايا لمجموعة من المنابر الإعلامية الوطنية، قال :”ماشي أي حاجة نلصقوها للتلقيح“.

وأضاف خالد آيت الطالب، بمناسبة إعطاء الإنطلاقة الرسمية لمركز التلقيح الرقمي المندمج بحي الفتح زواغة بمدينة فاس، بأن بعض الحالات تعاني من أمراض مزمنة وبعض الحالات لديها أمراض عادية“، رافضاً ربط حالات الأعراض الجانبية بالتلقيح، ومشدداً على ضرورة التشخيص للتأكد من أن اللقاح هو السبب الرئيسي.

واعترف وزير الصحة خالد آيت الطالب، في نفس السياق، بوجود لقاحات تكبد الدم، رفض ذكر إسمها، وهو ما اعتبره أقصى ما هو موجود لدينا، حسب تعبيره.

واسترسل آيت الطالب، مؤكداً أن الدولة تتحمل مسؤوليتها في حالة ما كانت علاقة مباشرة باللقاح، وتقابل هذه الحالات بعناية والدولة تلتزم بالتكفل الكامل بها.

ويشار أن مجموعة من الحالات التي تعرضت لأعراض جانبية عقب تناولها التلقيح مباشرة، إضافة تسجيل حالات وفاة في بعض المدن، حسب تصريحات أهل الضحايا للمنابر الإعلامية المغربية، الأمر الذي يتطلب من وزير الصحة تقديم توضيحات أكثر للمغاربة والكشف عن نتائج التشخيص الطبي للحالات التي أصيبت بأعراض جانبية أو توفيت عقب تطعيمها بجرعة التلقيح، وهو دور وزارة الصحة التي تلتزم الصمت وتتفادى التعليق بجدية وبطريقة علمية طبية كما يدعي الوزير نفسه.

فيديو :

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of فاس..آيت الطالب يتفقد فضاء رقميا مندمجا للتلقيح ضد كورونا

فاس..آيت الطالب يتفقد فضاء رقميا مندمجا للتلقيح ضد كورونا

2021-11-06 / 8:01 مساءً
Photo of غضب واستنكار في تونس بعد قرار مذكرة الاعتقال الدولية ضد المرزوقي

غضب واستنكار في تونس بعد قرار مذكرة الاعتقال الدولية…

2021-11-06 / 7:41 مساءً
Photo of طنجة ..وفاة طالبة بعد تلقيها الجرعة الثانية وإدارة مستشفى محمد الخامس توضح (فيديو)

طنجة ..وفاة طالبة بعد تلقيها الجرعة الثانية وإدارة مستشفى…

2021-11-06 / 7:03 مساءً
Photo of مروحية الدرك تنقل سائحا تعرض لحادث ضواحي سيدي افني

مروحية الدرك تنقل سائحا تعرض لحادث ضواحي سيدي افني

2021-11-06 / 6:32 مساءً
Photo of تسجيل 168 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 168 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا خلال 24…

2021-11-06 / 4:53 مساءً
Photo of أمن البيضاء يوقف مواطنا تركيا مبحوث عنه دوليا بتهمة القتل

أمن البيضاء يوقف مواطنا تركيا مبحوث عنه دوليا بتهمة…

2021-11-06 / 4:19 مساءً
Photo of بمناسبة ذكري المسيرة الخضراء.. إطلاق مشاريع كبرى بطرفاية

بمناسبة ذكري المسيرة الخضراء.. إطلاق مشاريع كبرى بطرفاية

2021-11-06 / 4:00 مساءً
Photo of البيضاء.. توقيف 3 مواطنات إفريقيات تورطن في ترويج أدوية مضرة بالصحة

البيضاء.. توقيف 3 مواطنات إفريقيات تورطن في ترويج أدوية…

2021-11-06 / 3:06 مساءً
Photo of بنسعيد يعطي انطلاقة ترميم وتهيئة الموقع الأثري ”دار حوزة“ بإقليم السمارة

بنسعيد يعطي انطلاقة ترميم وتهيئة الموقع الأثري ”دار حوزة“…

2021-11-06 / 2:17 مساءً
Photo of من يحمي هواة القنص من رصاص بنادقهم؟

من يحمي هواة القنص من رصاص بنادقهم؟

2021-11-06 / 1:22 مساءً

‫22 تعليقات

  2. منذ أن أخذت الجرعة الثالثة (فايزر) يوم 4 أكتوبر والحمى لا تفارقني بعد النوم طوال الليل، زرت الطبيب فوصف لي1g doliprane لم تعط أية نتيجة فندمت على اخذي للجرعة المسمومة والسيد الوزير ينكر والبروفيسور الاندلسي يعاتبه مع ما يسمى باللجنة العلمية عبر اليوتيوب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق