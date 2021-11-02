وزير الصحة: جواز التلقيح يرمي إلى الحماية من “البؤر الوبائية”

هبة بريس - الرباط

اعتبر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، أن الإجراء الدّاعي إلى اعتماد وثيقة “جواز التلقيح”، قرارا رصين ومتوازن.

وذكر ايت الطالب في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء، أن القرار اتخذ بَدَلَ المُجازفة غير المحسومة المخاطر والتي قد تُؤدّي بنا –لا قدّر اللّه– إلى التّقهقر والعودة إلى تشديد القيود من جديد والإغلاق وارْتِهَان المنظومة الصّحّية للمجهول، كما حصل مؤخّراً في عدد من الدّول بآسيا وأوروبا.

وشدد على أن اعتماد جواز التلقيح في هذه الفترة من السّنة، يرمي إلى تحفيز الأشخاص غير الملقّحين على الإسراع بتطعيم أنفسهم بعد معاينة البُطْء الذي شاب الحملة في الآونة الأخيرة، والحماية من البؤر الوبائية التي قد تطفو على الأحداث من جديد، والاستعداد لفصل الشتاء الذي يعرف انتشارا أكبر للموجات الفيروسية الجديدة.

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