طنجة.. التحقيق مع سبعة أشخاص يشتبه تورطهم في ترويج المخدرات

2021-10-31 / 8:13 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لسبعة أشخاص، ثلاثة من بينهم من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات، والذين يشتبه في تورطهم في حيازة واستهلاك وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أسفرت عملية أمنية مشتركة مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن ضبط أربعة أشخاص في حالة سكر وتخدير على متن سيارة خاصة، من بينهم شقيقتان وعميد شرطة يعمل بالمصالح الجهوية لمراقبة التراب الوطني بمدينة طنجة، والذي تم العثور بحوزته على جرعة من مخدر الكوكايين.

وأضاف المصدر ذاته أنه في سياق البحث المنجز على ضوء هذه القضية، تم توقيف ثلاثة من المشتبه فيهم من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وبحوزتهم 600 غراما من مخدر الكوكايين وكمية من مخدر الشيرا وأقراص طبية مخدرة، فضلا عن هواتف نقالة وأجهزة وزن إلكترونية وسيارات خفيفة، بالإضافة إلى مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وأشار البلاغ إلى أنه قد تم الاحتفاظ بجميع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الملابسات المحيطة بهذه القضية، خصوصا طبيعة العلاقة التي تربط موظف الشرطة الموقوف بباقي الموقوفين المتورطين في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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