الصين تبدأ تطعيم الأطفال من 3 إلى 11 عاما ضد كورونا

هبة بريس - وكالات

بدأت السلطات الصينية هذا الأسبوع حملة تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 3 إلى 11 عاما ضد فيروس كوفيد-19.

ووافقت الصين، الصيف الماضي، على توسيع نطاق استخدام لقاح كوفيد -19 لفائدة الفئة العمرية التي تزيد عن 3 سنوات.

وجاءت خطوة توسيع نطاق التطعيم لغير البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 3 سنوات، بعد أن أقر الخبراء بسلامة اللقاحات للاطفال بين 3 و17 سنة. وبدأت عملية تطعيم الأطفال داخل الصين ابتداء من الأطفال الأكبر سنا نحو الأصغر سنا.

وبدأت حملة تطعيم المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما في الصين في يوليوز الماضي. وفي المرحلة الأولى كانت السلطات تقوم بتطعيم المراهقين البالغين من العمر 15 عاما فما فوق وفي المرحلة الثانية المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاما.

وبحلول منتصف غشت الماضي قد تلقى أكثر من 60 مليون من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما لقاح كورونا في الصين.

وذكرت السلطات الصحية أن الأطفال الذين أصيبوا بكوفيد-19 يستطيعون الحصول على جرعة من اللقاح بعد ستة أشهر من العدوى.

وشرعت سلطات مقاطعتي هوباي (وسط) وهاينان (جنوب) هذا الأسبوع تطعيم الأطفال الذين تتراوح بين 3 و11 عاما، فيما بدأت سلطات العاصمة بكين، أمس الخميس، تطعيم هذه الفئة العمرية.

وصادقت السلطات الصينية على الاستخدام الطارئ لثلاثة لقاحات كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عاما.

وأُعطيت أكثر من 2,254 مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 في الصين حتى يوم الأربعاء، وفق ما أفادت لجنة الصحة الوطنية.

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