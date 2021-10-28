سجن الناظور ينفي تعريض سجين لمضايقات بسبب رفضه تلقي لقاح كورونا

هبة بريس - الرباط

نفت إدارة السجن المحلي الناظور 2، دخول السجين (ج.أ)، المعتقل بهذه المؤسسة السجنية في إضراب عن الطعام “احتجاجا على التضييق عليه بسبب رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا”.

وقالت إدارة المؤسسة السجنية في بيان توضيحي أن ما نشر بخصوص تعرض السجين (ج.أ) لمضايقات بسبب رفضه تلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا “لا أساس له من الصحة”.

وأضاف البيان أن المعني بالأمر رفض تلقي اللقاح المذكور، وهو ما دفع إدارة المؤسسة إلى تحويله من غرفة جماعية تضم سجناء سبق أن تلقوا جرعات من هذا اللقاح، إلى غرفة انفرادية كإجراء صحي احترازي جار به العمل بمجموع المؤسسات السجنية.

وأكد أنه، وعلى خلاف ما يروجه البعض، لم يتخذ في حق السجين المذكور أي إجراء تأديبي، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يعلن إطلاقا عن أي إضراب عن الطعام، إذ إنه يتناول وجباته الغذائية بانتظام. كما أن إدارة المؤسسة لم تجبر أي نزيل على تلقي اللقاح.

وخلص البيان إلى أن ما نشر بهذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة للتشويش على النجاح الكبير الذي تعرفه عملية تلقيح نزلاء المؤسسات السجنية ضد فيروس كورونا المستجد، والتي شهدت انخراطا واسعا للنزيلات والنزلاء مما مكن من الوصول إلى نسبة تلقيح تفوق 96 في المائة في جميع المؤسسات السجنية.

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