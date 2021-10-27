رسميا .. برشلونة يقيل مدربه كومان

2021-10-27 / 11:32 مساءً
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هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الأربعاء، إقالة مدرب النادي، الهولندي رونالد كومان، بعد سقوط الفريق أمام مضيفه رايو فايكانو، الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.

وبعد الهزيمة في الكلاسيكو، سقط برشلونة مجددا أمام رايو فايكانو بهدف لصفر.

وألقت الهزيمة الجديدة، مرة أخرى، بظلال كثيفة من الشك على جدوى استمرار المدير الفني الهولندي في قيادة برشلونة، بعد تراجع الفريق إلى هذا الحد.

وتوقع الجميع أن يخسر برشلونة الكثير من هيبته بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن أن تصل الأمور إلى حد خسارة موقعة الـ”كلاسيكو” على أرضه للمرة الثانية توالياً، وألا يحقق الفوز إلا في أربع مباريات من أصل عشر خاضها حتى الآن في الليغا، يظهر أن الفريق يعاني من أزمة، ما عجل برحيل كومان عن الفريق.

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