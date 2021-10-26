تغيّر طعم ورائحة الماء بفاس…برلماني يجر نزار بركة للمساءلة البرلمانية

هبة بريس - خالد العروسي

وجه عبد المجيد الفاسي الفهري النائب البرلماني عن جهة فاس مكناس (عضو الفريق حزب الاستقلالي للوحدة و التعادلية)، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، حول مدى جودة وسلامة المياه الصالحة للشرب بمدينة فاس.

والتمس نجل عباس الفاسي من رئيس مجلس النواب إحالة سؤاله الكتابي على الوزير الوصي على قطاع التجهيز والماء، وذلك طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

وجاء السؤال الموجه من طرف النائب البرلماني إلى الوزير نزار بركة كالأتي” عرفت مدينة فاس في الآونة الأخيرة، ضجة كبيرة في أوساط الساكنة و مواقع التواصل الاجتماعي حول انبعاث روائح كريهة من الماء المتدفق من الصنابير بالمنازل، إضافة إلى مذاقه المر وغير الصالح للشرب، مما خلف سخطا كبيرا لدى الساكنة التي تضررت كثيرا جراء هذا الوضع الذي قد يعرض حياة المواطنات و المواطنين لمضاعفات صحية خطيرة .

و أشار ذات السؤال إلى أن الفاسي لم يلمس لحد الآن أي تدابير عملية أو تدخل من طرف الجهات المعنية لتأكيد أو نفي هذا الأمر، بالرغم من احتجاجات الساكنة جراء تردي هذه المادة الحيوية. مطالبا الوزير الوصي على القطاع بالتدخل العاجل و العمل على إيفاد لجنة علمية للوقوف على وضعية الماء الصالح للشرب وكذا القيام بتحاليل مخبرية للتأكد من جودة وسلامة مياه الشرب بالمدينة، تجنبا لكل ما يمكن أن ينتج عنه من احتقان في صفوف الساكنة المعنية

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