استئناف الرحلات الجوية المباشرة نحو ميامي والدوحة في دجنبر المقبل

هبة بريس _ الرباط

أفادت شركة الخطوط الملكية المغربية بأنها ستستأنف رحلاتها المباشرة الرابطة بين الدار البيضاء وميامي اعتبارا من 12 دجنبر، والرحلات الرابطة بين الدار البيضاء والدوحة ابتداء من 24 من الشهر ذاته.

وأوضحت الشركة الوطنية في بلاغ أنه “في إطار الإنتعاشة التدريجية لحركة النقل الجوي، ستستأنف الخطوط الملكية المغربية، انطلاقا من 12 دجنبر المقبل، خطها الجوي المباشر الذي سيربط بين الدار البيضاء وميامي بالولايات المتحدة الأمريكية. وبعد ذلك ستطلق خطا جويا مباشرا جديدا يوم 24 دجنبر 2021، سيربط بين الدار البيضاء والدوحة بقطر”.

وذكر البلاغ بأن تم تعليق الرحلات عبر الخطين الجويين منذ مارس 2020 بسبب الأزمة الصحية العالمية، مشيرا إلى أنه سيتم تأمين الرحلات المنطلقة من مطار الدار البيضاء نحو ميامي بوتيرة رحلتين في الأسبوع على متن طائرة (Boeing 787 Dreamliner).

وأبرز المصدر ذاته أنه ستتم برمجة الرحلتين أيام الجمعة والأحد على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال بـ(التوقيت المحلي)، على أن تصل إلى ميامي على الساعة السابعة وخمسين دقيقة مساء بـ(التوقيت المحلي)، مضيفا أن الرحلات المنطلقة من ميامي، من جهتها، ستتم برمجتها أيام الجمعة والأحد على الساعة التاسعة وخمسون دقيقة مساء بـ(التوقيت المحلي)، لتصل إلى الدار البيضاء على الساعة الحادية عشر وخمس وأربعون دقيقة من صباح اليوم الموالي بـ(التوقيت المحلي).

وجاء في البلاغ، نقلا عن الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، حميد عدو، “نحن سعداء بالإعلانات المتواصلة عن استئناف رحلاتنا الجوية نحو وجهات مهمة بشبكتنا. هذا دليل على التحسن الواضح للحالة الوبائية في بلدنا، وكذا في باقي العالم، كما أنها تعتبر دليلا على الثقة الكبيرة التي نحظى بها من طرف جميع شركائنا”.

وتابع المصدر ذاته، “تطمح الخطوط الملكية المغربية لربط القارتين (الإفريقية وأمريكا الوسطى) باعتماد الإمكانيات الكبيرة التي يوفرها هذا المطار، إضافة إلى الفرص التي يوفرها تقاسم الرموز عبر الشراكة مع الخطوط الجوية الأمريكية، علما أن الشركتين هما عضوان في الاتحاد العالمي (one world)”.

وتعتبر شركة الخطوط الملكية المغربية أن استئناف هذا الخط الجوي يأتي ليدعم الشبكة الجوية المباشرة للخطوط الملكية المغربية بالقارة الأمريكية، حيث تؤمن الشركة الوطنية ثلاث خطوط مباشرة انطلاقا من الدار البيضاء نحو نيويورك وواشنطن ومونتريال؛ مشيرة إلى أنه سيتم استئناف الرحلات نحو الوجهة الأخيرة بدءا من 29 أكتوبر الجاري.

فضلا عن ذلك، ستستأنف الشركة الوطنية رحلاتها بين الدار البيضاء والمطار الدولي للدوحة أيام الأربعاء والجمعة على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال حسب التوقيت المحلي، على أن تصل إلى الدوحة على الساعة الحادية عشر وعشرون دقيقة ليلا حسب التوقيت المحلي للدوحة.

وفي المقابل، ستبرمج الرحلات الجوية المنطلقة من الدوحة أيام الخميس والسبت، حيث ستنطلق على الساعة الواحدة وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلي، لتصل إلى الدار البيضاء على الساعة السابعة وخمس وعشرين دقيقة صباح اليوم الموالي حسب التوقيت المحلي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الشراكة الاستراتيجية التي تربط الخطوط الملكية المغربية بالخطوط الجوية القطرية، والتي تمتد منذ سنة 2015، توفر العديد من الامتيازات لزبناء الشركتين المنتميتين لنفس التحالف العالمي (oneworld)، وذلك بفضل الربط الجيد لشبكتي الشركتين بكل من الدار البيضاء والدوحة، خاصة بالقارتين الأفريقية والآسيوية.

وقد أطلقت الخطوط الملكية المغربية عملية تسويق الرحلتين مباشرة على بوابتها الإلكترونية “royalairmaroc.com” ومراكز النداء التابعة لها ووكالاتها التجارية، إضافة إلى الشبكة الوطنية لوكالات الأسفار.

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