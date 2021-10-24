ألمانيا..العثور على31 عراقيا داخل شاحنة على الحدود مع بولندا

2021-10-24 / 7:48 مساءً
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هبة بريس - وكالات

اكتشفت الشرطة الألمانية وجود 31 عراقيا داخل شاحنة صغيرة قرب الحدود الألمانية البولندية عند ولاية مكلنبورغ-فوربومرن وقامت بالقبض عليهم. وأعلنت الشرطة اليوم السبت (23 أكتوبر 2021) أن اللاجئين، وهم سيدتان و19 رجلا وعشرة أطفال، لم يكونوا بحالة صحية جيدة.

وأفادت الشرطة الألمانية بأن الأطفال كانوا يرتدون أحذية رطبة بالية. وكانت أقدام الأطفال ملفوفة جزئيا بورق الألومنيوم وتعرضت لجروح جراء ذلك.

ونقل اللاجئون إلى مركز شرطة باسفالك وفقا لتصريحات الشرطة.

وكانت الشاحنة البولندية قد عبرت الحدود في بلانكنسي في منطقة فوربومرن-غرايفسفالد، وأوقفتها الشرطة الفيدرالية في بلدة بوك صباح اليوم السبت. واحتجز قائد الشاحنة البالغ من العمر 34 عاما.

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