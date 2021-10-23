الحسيمة ..العثور على جثة مرشح للهجرة بسواحل المدينة

2021-10-23 / 6:26 مساءً
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هبة بريس - الحسيمة

عثر اليوم السبت 23 اكتوبر على جثة شاب في الثلاثينيات من العمر ، بالقرب من شاطئ سيدي عابد يرجح انه كان مرشحا للهجرة السرية .

وبحسب المعطيات المتوفرة فان الجثة عثر عليها من طرف صياد كان على متن قارب صغير حيث بادر الى اخطار السلطات الامنية التي هرعت الى عين المكان .

وقد تم نقل الجثة على متن سيارة الاسعاف الى مستودع الاموات بمستشفى الحسيمة الاقليمي فيما باشرت السلطات الامنية اجراءاتها المسطرية لتحديد هوية الجثة .

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