مقاهي بالبيضاء
الصورة من الارشيف

أرباب المقاهي والمطاعم يرفضون قرار الحكومة بإعتماد الجواز الصحي

2021-10-21 / 4:11 مساءً
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أحمد المساعد - هبة بريس

ردا على القرار الحكومي القاضي باعتماد جواز التلقيح كشرط لولوج الفضاءات العمومية، عقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب مع كتاب الفروع الوطنية للجمعية اجتماعا له يوم 21 أكتوبر الجاري على وسائل التواصل الاجتماعي كما ينص عليه القانون الداخلي للجمعية.

وحسب بلاغ توصل موقع هبة بريس بنسخة منه، فبعد نقاش مستفيض ومسؤول حول هذا القرار وحول الوضعية المزرية التي آل إليها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب جراء التدابير المتخذة للحد من انتشار وباء كوفيد 19، التي ازدادت تفاقما وتأزما بفعل القرارات الارتجالية و العشوائية للحكومة، عبرأعضاء المجلس الوطني عن رفضه المطلق لقرار فرض الحكومة لجواز التلقيح لولوج فضاءات المقاهي و المطاعم باعتباره قرارا عشوائيا وتعسفيا و لم يراعي الأزمة التي يعيشها القطاع جراء القرارات الحكومية المتعلقة بانتشار الوباء.

وأعرب عن استنكاره الشديد لاستمرار الحكومة في اتخاذ قرارات أرهقت القطاع طيلة الجائحة دون اتخاذ قرارات موازية توقف نزيف الافلاسات التي يعرفها القطاع يؤكدها عدم تضمين مشروع قانون مالية 2022 أي إجراء جبائي يخفف من معاناة المهنيين .

كما دعا جميع المهنيين إلى عدم مطالبتهم للزبائن إبراز جواز تلقيحهم احتراما لخصوصياتهم الفردية و تفاديا لأي تصادم معهم، وإلى ترك المسؤولية في توفر جواز التلقيح من عدمه إلى الجهات المخولة لها قانونا .
– دعوته للحكومة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، و الكف عن استمرارها في الاستخفاف بمعاناة المهنيين و الأجراء و إيجاد حلول واقعية وعاجلة لمشاكل القطاع .

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