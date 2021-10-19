تقرير: ما يقارب 250 شركة سعودية تستثمر في المغرب

هبة بربس

أفادت بيانات للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن حجم التعاون التجاري الثنائي بين المغرب والسعوديه بلغ عام 2019، ما مجموعه 14,5 مليار درهم مغربي.

ووفق ذات المصدر، فإن ما يقارب 250 شركة سعودية تستثمر في المغرب بينما هناك في المقابل حوالي 20 شركة مغربية مستثمرة في المملكة.

ويحتل المغرب المرتبة الـ54 ضمن الدول المصدرة للسعودية، تشمل منتجات كيماوية غير عضوية، وسيارات وقطع غيار وفواكه وألبسة، في حين تحتل السعودية المرتبة الـ10 ضمن الدول المصدرة للمغرب، وتشمل صادراتها اللدائن ومصنوعاتها والمنتجات المعدنية والأملاح والأحجار والأسمنت والورق والمواد الدابغة والملونة.

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